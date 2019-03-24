بالفيديو.. شخص غاضب يوجه ركلات ولكمات عنيفة لمسنة في مترو الأنفاق

واشنطن(صدى):

أثارت واقعة غريبة غضب الرأي العام الأمريكي، إذ أقدم رجل على ضرب امرأة مسنة تتخطى الـ 80 عام بإحدى عربات مترو الأنفاق بنيويورك في مشهد شنيع ثم فر هارباً وسط استياء واستغراب الجموع .

ووثق مقطع فيديو لحظة تعدي ذلك الرجل على المسنة بركلات وكدمات بينما تحاول أن تتصدى لضرباته بوضع يديها على وجهها وجسدها الضعيف ، قائلاً لها : من هو هذا الحقير الذي كنت تتحدثين إليه ، دون أن يحرك أن من الركاب ساكناً .

ووفقاً لصحيفة ” ميرور ” البريطانية فقد خرج الرجل من المترو مسرعاً وهو يقول بشكل متشنج ” Worldstar ” في إشارة إلى موقع ينشر الفيديوهات العنيفة ، بينما حاولت إحدى الراكبات التحدث إليه بادئة بجملة: “لو سمحت ” ، غير أنه لم يلق لها بالا وتابع طريقه ليتوارى بسرعة عن الأنظار .

وجرى اسعاف جرى إسعاف السيدة العجوزمن نزيف وكدمات وجروح في جسدها ووجها،بينما أصدرت الشرطة بيانا عاجلا فيه أوصاف المعتدي، مطالبة الناس بالمساعدة للقبض عليه.

وقال قائد شرطة نيويورك ديرموت شيا: ذلك الشخص مطلوب بسبب اعتدائه الشنيع على امرأة مسنة في قطار رقم 2 في 10 مارس 2019 ، عند الساعة 3:10 صباحا تقريبا .