الإصابات تضرب صفوف برشلونة قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. والمدرب في مأزق

نواف السالم(صدى):

سيطرت حالة من القلق على جماهير برشلونة الإسباني، بسبب الإصابات التي ضربت أبرز نجومه في فترة التوقف الدولية، خصوصاً مع اقتراب الموسم من فصله الحاسم.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الثلاثي الهجومي في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي، من الإصابات، قبل المواجهات القوية التي تنتظر البرسا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبات مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، في مأزق، في ظل معاناة الثلاثى الهجومي، في وقت تفتقر فيه دكة “البلوغرانا” للبدائل المناسبة.

وقام ميسي بمغادرة معسكر منتخب بلاده الأرجنتين، وعاد إلى برشلونة أمس السبت، بسبب الإصابة، ليغيب عن مواجهة المغرب الودية الثلاثاء المقبل.

ويعاني لويس سواريز من إلتواء في الكاحل الأيمن، في لقاء برشلونة الأخيرة أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني، بجانب معاناة الفرنسي عثمان ديمبلي من تمزق في العضلة الخلفية يغيب على أثرها لمدة شهر.

ويعود برشلونة لخوض منافسات الدوري الإسباني بعد فترة التوقف الدولية بمواجهة “الديربي” أمام إسبانيول، كما ينتظره مواجهتي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ربع نهائي دوري الأبطال.