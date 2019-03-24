نجوى كرم عن أزمة شيرين بعد إيقافها عن الغناء: ” ما بنشك أبدا بوطنيتك “
علقت الفنانة نجوى كرم عبر حسابها الشخصي بموقع ” تويتر ” على أزمة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بعد إيقافها عن الغناء من قبل نقابة الموسيقيين.
وقالت نجوى: ” مثّلتي بلدِك مصر بكل العالم وكنتِ رافعة راسِك وفخورة ببلدِك، نحنا ما بنشكّ أبداً بوطنيتِك وبحبِّك لمصر يا شيرين! “.
يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أعلنت عن إجراء تحقيق مع الفنانة شيرين عبد الوهاب يوم الأربعاء المقبل بعد اتهامها بالإساءة للدولة المصرية أثناء مشاركتها بحفل غنائي بالبحرين.
وكان المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ ضد المطربة شيرين يتهمها بالإساءة للدولة المصرية، حيث قالت في حفل لها بالبحرين: ” أتكلم هنا براحتي، اللي بيتكلم في مصر بيتحبس”.
مسلمه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 31 دقيقة
الساقطات يعززون لبعض
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8630 ] نشر منذ 20 دقيقة
سألوا نجوى كرم عب الاسلام وهل فكرت يوم تسلم -ردت بكل وقاحه -اصباعي لو يسلم راح اقطعوه-