شيماء سبت: تعرضت للاكتئاب بسبب السوشال ميديا
صرحت الفنانة البحرينية شيماء سبت، بأنها تعرضت للاكتئاب بسبب ” السوشال ميديا ” ، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت محبطة للفنانين بدرجة كبيرة.
حيث قالت ” سبت ” : ” الناس مو قاعدة ترحمنا، فتراهم ينتقدون نقداً جارحاً لا يخلو من الاتهامات والإساءة، متناسين أننا في الأساس بشر، ولدينا مشاعر من شأنها أن تؤثر في مسيرة حياتنا ” .
وكشفت الفنانة البحرينية لـ ” سيدتي ” أنها أجرت عملية لتكميم المعدة منذ عدة سنوات نتيجة إفراطها وحبها للطعام، وواظبت على الرياضة من بعدها لتظهر بقوامها الممشوق.
هزيم[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 44 دقيقة
مكياج فل اوبشن.
كل هذا وفيك اكتئاب اجل وش يسوون الشيوون اجل !!!