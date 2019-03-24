شيماء سبت: تعرضت للاكتئاب بسبب السوشال ميديا

المنامة(صدى):

صرحت الفنانة البحرينية شيماء سبت، بأنها تعرضت للاكتئاب بسبب ” السوشال ميديا ” ، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت محبطة للفنانين بدرجة كبيرة.

حيث قالت ” سبت ” : ” الناس مو قاعدة ترحمنا، فتراهم ينتقدون نقداً جارحاً لا يخلو من الاتهامات والإساءة، متناسين أننا في الأساس بشر، ولدينا مشاعر من شأنها أن تؤثر في مسيرة حياتنا ” .

وكشفت الفنانة البحرينية لـ ” سيدتي ” أنها أجرت عملية لتكميم المعدة منذ عدة سنوات نتيجة إفراطها وحبها للطعام، وواظبت على الرياضة من بعدها لتظهر بقوامها الممشوق.