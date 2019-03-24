ميزة غير مسبوقة في آيفون 2019

وكالات(صدى):

توقع خبراء ومطلعون على شؤون شركة أبل ومنتجاتها أن يتضمن هاتف آيفون الجديد، الذي سيطلق في وقت لاحق من العام الجاري، ميزة جديدة غير مسبوقة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن هاتف آيفون الجديد سيحتوي على خاصية الشحن اللاسلكي المعكوس، أي استقبال وإرسال الشحن.

ويأتي ذلك بعدما تلقت معلومات من مزود صيني قام بتوفير هذه الخاصية التقنية الجديدة لأجهزة الهواتف الذكية الجديدة من سامسونج.

ومن المنتظر أن هذه الخاصية ستسمح لأجهزة آيفون الجديدة أن تشحن لاسلكيا منتجات أخرى من أبل تستخدم تقنية الشحن اللاسلكي، مثل ساعة أبل، وسماعات إيربود، وحتى هواتف آيفون الأخرى.