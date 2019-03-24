حساب المواطن: يتم احتساب رب الأسرة ضمن مبلغ الدعم التقديري تلقائيا

نايف السالم(صدى):

رد برنامج حساب المواطن على استفسار يتعلق بإضافة ” رب الأسرة ” ، ضمن التابعين في الحاسبة التقديرية.

حيث وجه أحد المستفيدين تساؤلاً لـ ” حساب المواطن ” مفاده: ” هل يُحسَب من ضمن اللي لهم دعم أم فقط من يعولهم؛ لأن الحاسبة تظهر بأن رب الأسرة غير داخل في الدعم ؟ ” .

وأجاب حساب المواطن: ” يتم احتساب استحقاق المستفيد الرئيسي (رب الأسرة) ضمن مبلغ الدعم التقديري تلقائياً، دون إضافته ضمن التابعين عند تعبئة البيانات في الحاسبة التقديرية ” .