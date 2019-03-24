الإعلان عن سعر ومواصفات ” بوجاتي شيرون ” إصدار الذكرى السنوية الـ 110

برلين(صدى):

كشفت وكالة بيع سيارات في ميونيخ بألمانيا أنها ستبيع ” بوجاتي شيرون ” إصدار الذكرى السنوية الـ 110، حيث صرح إعلان السيارة عن سعرها، والذي يبلغ 4,460,190 دولار (16,725,713 ريال).

وستتوفر في 28 أكتوبر 2019، باللون الأزرق، ومقصورة داخلية من الكانتارا، ففي حالة شراء السيارة من تلك الوكالة، يجب التأكد من أوراقها ووأيضاً التأكد من شركة بوجاتي نفسها من أمر الوكالة.

وعن ” بوجاتي شيرون ” ، فقد تم عرضها في الذكرى السنوية الـ 110 في معرض جنيف للسيارات 2019، والتي سيتم إنتاج عدد 20 نسخة منها فقط، وكان إنتاجها هو احتفال بالذكرى السنوية الـ 110 للشركة مع وجود العلم الفرنسي على مختلف أجزاء الخارجية والداخلية.

تجدر الإشارة إلى أنها ستستخدم نفس المحرك المُستخدم في باقي سيارات ” شيرون وديفو ” ، وهو محرك W16 رباعي التوربو سعة 8 لتر، والذي ينتج قوة 1,479 حصان وعزم دوران يبلغ 1,600 نيوتن-متر.