بالفيديو.. المغامسي يوضح حكم الحلف بالطلاق لإجبار الضيف على الطعام وغيره

حمود العنزي(صدى):

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أن الحلف بالطلاق لإجبار الضيف على تناول الطعام وغيره يسمى ” الطلاق المعلق ” .

وأوضح المغامسي خلال برنامج ” الأبواب المغلقة ” أن الطلاق المعلق له ضربان، إما أن يكون صاحبه أراد به الطلاق فعلا، أو لم يرد ذلك.

وأشار إلى أنه إذا كان الحلفان بالطلاق في الحالة الأولى، وهي أن الزوج بينه وبين زوجته مشاكل وأراد أن يفارقها وعلق الطلاق بشيء آخر، فمتى وقع هذا الشيء وقع الطلاق بموجبه.

وأوضح أنه في الحالة الثانية ،قد اعتاد بعض الأشخاص على الحلف بالطلاق لإجبار الضيف على تناول الطعام مثلا، فلا يقع الطلاق لأنه لم يرد بذلك.

وأشار إلى أن بعض العلماء يرون الإلزام بكفارة في الحالة الثانية، لافتًا إلى أنه على كل مؤمن آلا يجري هذا الكلام على لسانه.

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