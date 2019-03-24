السجن 3 سنوات و300 جلدة لمواطن نصب على عملائه بجدة

نايف السالم(صدى):

صدقت محكمة الاستئناف على حكم أصدرته المحكمة الجزائية في جدة ،قضى بمعاقبة مواطن، بالسجن 3 سنوات، و300 جلدة، في الحق العام، وإعادة 5 ملايين ريال لأصحابها في الحق الخاص، لاتهامه بممارسة النصب والاحتيال.

وكان المتهم قد استولى المبلغ المالي من مواطنين ومواطنات بعد أن قام بتحويل نشاطه في التكييف والتبريد إلى ما أسماه ” أعمال الوساطة المالية في تجارة الذهب والبترول ” .

وقدم المتهم لعملائه عقودا منسوخة من الإنترنت، ليتضح بعدها أنه يبيع لهم الوهم للاستيلاء على أموالهم.

ووصفت المحكمة ما أقدم عليه المتهم، بأنه انتهاك لحرمة الأموال وإخلال بالأمن، مشيرة إلى أن عدم ارتداعه من عقوبة لجريمة سابقة، لذا وجب تشديد العقوبة عليه.