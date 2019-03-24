مصرع قيادي حوثي و عشرات المسلحين في غارات لطيران التحالف العربي

عدن(صدى):

لقي قيادي بارز في ميلشيا الحوثي الانقلابية، مصرعه، في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي و استهدفت تجمعات للمتمردين في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأكد مصدر ميداني يمني، مصرع القيادي و المشرف الرئيسي لمواقع الحوثيين، بمنطقة العرقوب في مديرية الصومعة المدعو أبو عيسى الشريف، مع عدد من المسلحين.

وبحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، فإن غارات التحالف استهدفت تجمعات للحوثيين كان القيادي الحوثي الصريع متواجدًا، و أسفرت أيضًا عن إعطاب العديد من العربات التابعة للميلشيا.