” الإعدام ” مصير شاب وزوجة خاله جمعتهما علاقة محرمة

القاهرة(صدى):

قررت محكمة مصرية إحالة أوراق شاب وزوجة خاله ،للمفتى بعد الحكم عليهما بالإعدام شنقًا.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة مزارع ملقية بالطريق العام، وبالبحث والتحري وتبين أن وراء الحادث هو ابن شقيقة المجني عليه بعد ثبوت وجود علاقة محرمة مع زوجته.

وأوضح أشقاء الضحية حدوث خلاف بينه وبين زوجته عندما اكتشف علاقتها بنجل شقيقته الذي يصغره بعامين فقط.

وتبين أن زوجة المجني عليه ونجل شقيقته وراء ارتكاب الجريمة، بعد اكتشاف الزوج لعلاقتهما غير الشرعية فتشاجر مع زوجته ثم تصالحا عندما أوهمته بإنهاء علاقتها بعشيقها إلا أن علاقتهما استمرت حتى اتفقا على إنهاء حياة الزوج، لتضييقه الخناق على علاقتهما.