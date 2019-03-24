لقمع الإرباك الليلي..طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مخيم العودة في رفح

القدس(صدى):

أطلقت طائرات استطلاع الاحتلال الإسرائيلية ،في الساعات الأولى من اليوم الأحد، صاروخين على مخيم العودة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال صاروخين، أحدهما داخل مخيم العودة والآخر على أطرافه شرق رفح، بالتزامن مع مشاركة المواطنين في فعاليات ” الإرباك الليلي ” المستمرة منذ الساعة السابعة من مساء أمس السبت.

وأكدت المصادر عدم وقوع إصابات في صفوف الشبان المشاركين في فعاليات الإرباك الليلي شرقي رفح، فيما أصيب 3 مواطنين خلال مشاركتهم بالفعالية شمالي قطاع غزة، أحدم في حالة حرجة.

وكانت وحدات الإرباك الليلي، قد أكدت أن الأسبوع الجاري سيشهد إرباكا شاملا على طول السياج الفاصل شرق وشمال قطاع غزة.

وسيبدأ الإرباك كل يوم الساعة السابعة مساء وسيستمر حتى ساعات الفجر بالقرب من التجمعات العسكرية والاستيطانية.