عراقي يطالب بتخفيض تكاليف الدفن بعدما فقد 8 من ذويه في غرق العبارة

بغداد(صدى):

ما زالت الأسر العراقية تعاني من مأساة حادث غرق عبارة الموصل قبل يومين، حيث أصبحت مطالبهم تتمثل في تخفيض تكلفة الدفن.

وقال مواطن عراقي: ” فقدت ثمانية من أفراد عائلتي، وتكلفة دفن كل جثة 400 ألف دينار عراقي أحتاج ثلاثة ملايين ومائتي ألف دينار، ولا أمتلك هذا المبلغ ” .

كانت مدينة الموصل قد شهدت الجمعة الماضية، حادث انقلاب عبارة في نهر دجلة راح ضحيتها المئات، وهم في طريقهم للاحتفال بعيد نوروز وعيد الأم.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حدادا وطنيا في البلاد لمدة ثلاثة أيام ،وخيمت موجة من الغضب والحزن على مدينة الموصل التي فقدت مئة من أبنائها، رجالاً ونساء وأطفالاً، غرقوا في الحادث الأليم.