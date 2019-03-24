سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، عدة تنبيهات متقدمة، على عدة مناطق بخصوص حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وأوضحت الهيئة في تنبيهها أن منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، تشهدان نشاطًا في الرياح السطحية؛ وهو ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية وتكوّن سحب رعدية ممطرة، تستمر حتى مساء الثلاثاء.

كما نبهت منطقة جازان ،والباحة، وعسير ،بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ وهو ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية مع فرصة تكوّن سحب رعدية ممطرة وتستمر حتى مساء الأحد.