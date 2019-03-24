بالفيديو.. الماجد يجيز محادثة المرأة للرجل الأجنبي بغرض النصيحة

علي القحطاني(صدى):

أجاز قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، محادثة المرأة للرجل الأجنبي وتقديم النصيحة له، بشروط معينة.

وأوضح الماجد خلال برنامج ” يستفتونك ” ، أنه يجوز نصح المرأة للرجل، بشرط أن تكون بالوسائل المشروعة، وبعيدًا عن مواطن الريبة والفتنة.

وقال : ” تنصح المرأة كما ينصح الرجل، لكن بالوسائل المشروعة، وبما يبعدها عن الريبة والفتنة وعن الافتتان ” .

وأضاف: ” يجوز للمرأة أن تحادث الرجل وأن تنصحه، لكن بعض ذئاب الرجال يدخل عن طريق النصيحة؛ حيث يصبح له علاقة تواصل مع المرأة أو زميلته في العمل، ثم يتصل عليها ويدعي بأنه تأثر بنصيحتها وتاب إلى الله وهو قد لبس مسوح الذئاب ثم لا يزال يعطيها من معسول الكلام ” .