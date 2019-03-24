المهندس الجاسر: أسأل الله أن يوفقني لخدمة ديني ثم مليكي ووطني

نايف السالم(صدى):

قدَّم المهندس محمد بن ناصر بن علي الجاسر، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله، على تعيينه مساعدًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال ” الجاسر ” : ” أرفع اسمى آيات الشكر والتقديرإلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- على الثقة الملكية الكريمة بتعييني مساعدا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، سائلا الله أن يعييني ويوفقني لخدمة ديني ووطني ” .

وأضاف : ” أرفع اسمى آيات الشكر والعرفان الى سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة حصولي على الثقة الملكية الكريمة بتعييني مساعدا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية. سائلا الله أن يعييني ويوفقني لخدمة ديني ثم مليكي ووطني ” .