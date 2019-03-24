كارول سماحة: أنا المطلقة

بيروت(صدى):

أثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، الجدل بسبب عبارة نشرتها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قائلة ” ” نعم.. أنا المطلقة ”

وظنوا المتابعون في بداية الأمر بأنها انفصلت عن زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، واعتبر الآخرين أنها أرادت إثارة التشويق لدى متابعيها، لأغنيتها الجديدة التي تطلقها خلال الفترة المقبلة، وتهدف هذه الأغنية لرصد معاناة السيدات المعنفات وخاصة المطلقات.

وكانت الفنانة اللبنانية وجهت عبر حسابها على ” تويتر ” في عيد الأم، تحية إلى الأم المتزوجة والمطلقة والأرملة، وكانت دشنت هاشتاج ” مطلقة ” .