بالفيديو.. الدريس ساخراً من عمرو أديب: أنت تغير مواقفك أسرع من تبديل ملابسك

علي القحطاني(صدى):

فتح الإعلامي إدريس الدريس، النار على الإعلامي المصري، عمرو أديب، بعد هجوم الأخير على الأمير الوليد بن طلال.

وقال الدريس خلال برنامجه ” الأسبوع في ساعة ” والمُذاع على قناة ” خليجية ” : ” لا يليق بالعربية أن تسمح لعمرو أديب أن يضع الإسقاطات الكاذبة على الأمير الوليد بن طلال ” .

وقال أديب، خلال تقديم برنامج ” الحكاية ” المذاع عبر فضائية ” إم بي سي مصر ” : ” نفهم أن هناك منافسة بين روتانا وإم بي سي، لكن في النهاية نحن في خندق واحد، هل وضع العالم العربي يحتمل الضرب في قنوات العربية وإم بي سي؟ هل مازلت مقتنع أن تركيا وقطر على حق؟ لا أظن ” .

ورد إدريس على تصريحات أديب قائلاً: ” لا تعلمنا أنت عن مواقف العربية ومجموعة MBC، فهي قنواتنا السعودية والعربية التي نفخر بها ونعرفها قبل أن تأتيها وتعمل بها قبل يومين وتزايد بها علينا ” .

كما هاجم أديب، الأمير الوليد بن طلال، بشدة بعدما زعم أن الأخير توجه إلى تركيا، خلال عام 2017، قائلاً: ” أعلم تماما انبهارك بالتجربة التركية والقطرية، وأنك كنت تقضي صيفك في (بودروم) حتى 2017، وتروج للسياحة التركية، كنت ترى أن الجزيرة أعظم منشأة إعلامية، وكنت شريكا في فوكس نيوز، فإذا كانت العربية لا تعجبك، لما لم تقدم بديلا؟، ونموذجا إعلامياً عظيماً؟ ” .

وجاء رد أدريس قوياً قائلاً: ” آخر مرة سافر فيها بن طلال إلى (بودروم) كانت منذ 3 سنوات، وكان قبل سفر الملك سلمان إلى تركيا ووقتها كانت العلاقات قائمة، وبن طلال له استثمارات في عدة دول ” .

واختتم الدريس حديثه ساخراً من تغيير كلام عمرو أديب في المواقف المختلفة: ” ما كان ودي يحدث هذا الأمر بين مجموعتين عربيتين سعوديتين وأن تستعين العربية بعمرو أديب الشهير بتبديل مواقفه أسرع من تبديل ملابسه ” .

ادريس الدريس: لا يليق بالعربية أن تسمح لعمرو أديب أن يضع الإسقاطات الكاذبة على الأمير الوليد بن طلال#الأسبوع_في_ساعة#خليجية pic.twitter.com/MQYzcBOLYe — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 23, 2019

ادريس الدريس مخاطباً عمرو أديب: لا تعلمنا عن العربية ومجموعة MBC فهي قنواتنا السعودية والعربية التي نعرفها قبل أن تأتيها وتعمل بها قبل يومين وتزايد بها علينا#الأسبوع_في_ساعة#خليجية pic.twitter.com/6uGsDcqSC0 — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 23, 2019