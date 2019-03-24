الأرصاد تحذر من الأمطار والرياح والأتربة على المملكة.. غدًا

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة الجوف، يحذر من هطول أمطار رعدية.

وأوضح الإنذار أن حالة الطقس ستكون عبارة عن ” هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار ” .

وتبدأ حالة الطقس المذكورة في منتصف الليل وحتى العاشرة مساء غد الأحد.

وكانت الأرصاد قد أعلنت عن أبرز المناطق والمحافظات في المملكة المتأثرة برياح مثيرة للأتربة والغبار، أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة يوم غدٍ الأحد 2019/03/24.