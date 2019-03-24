أنباء عن اعتزام الهلال الاحتجاج على مشاركة العويشير

ماجد محمد(صدى):

يعتزم مجلس إدارة نادي الهلال، التقدم باحتجاج رسمي، على مشاركة حارس مرمى أحد، عبدالله العويشير، كلاعب هاوٍ.

وشارك العويشر خلال مباراة فريقه أمام الهلال، والتي انتهت بالتعادل السلبي، على استاد جامعة الملك سعود، في إطار مؤجلات الجولة الـ24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ومن جانبه، قال طارق كيال، مدير المنتخب الأول السابق، خلال حديثه لبرنامج ” الوقت الأصلي ” : ” كل نادٍ يحق له تسجيل لاعبَين اثنَين هُواة، وأحد كان لديه إيقاف دولي لحارسه الأوزبكي، ممّا سُمح له بتسجيل الحارس عبدالله العويشير “.

وأضاف كيال: ” إدارة الهلال تعرف أن الاحتجاج لن يُقبَل. لكنها تُسجّل موقف فقط ” .