فلاح القحطاني: ضرب وتهجم اللاعبين في الممر لا يجب أن يمر مرور الكرام

نواف السالم(صدى):

أكد الإعلامي فلاح القحطاني، على وقوع ضرب وتهجم من بعض اللاعبين في ممر اللاعبين عقب انتهاء لقاء الهلال وأحد.

وقال ” القحطاني ” : ” لجنة الانضباط والأخلاق على المحك ماحدث بعد نهاية مباراة الهلال وأحد وفي ممر مدخل اللاعبين من ضرب وتهجم من بعض اللاعبين ورمي بالقوارير من الجماهير يجب أن لا يمر مرور الكرام ” .

وأضاف : ” لابد من عقوبات رادعة في النهاية هي كرة قدم لابد أن تتحلى فيها بالروح الرياضية مهما كانت النتيجة ” .

وخيم التعادل السلبي على مباراة الهلال ومضيفه أحد، على استاد جامعة الملك سعود، في إطار مؤجلات الجولة الـ24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.