مدرب أحد: لا أوافق على ما فعله العويشير

نواف السالم(صدى):

أعرب مدرب أحد عمار السويح، عن رفضه لما قام به عبدالله العويشير حارس الفريق، قائلًا : ” لا أوافق عليه ولا نستهدف استفزاز جمهور ولا غيره وهذه ليست من أخلاقياتنا ” .

وتوجه العويشر إلى جماهير الهلال بعد انتهاء المباراة، واحتفل أمامها قبل الدخول من مدخل اللاعبين إذ هبط على الأرض وقام بحركة ” الدودة ” ، في مشهد استفزازاي للجماهير المتواجدة في المدرجات لمؤازرة متصدر الدوري.

وواصل الهلال اعتلاء الصدارة بعدما وصل رصيده إلى 57 نقطة، ليتقلص الفارق مع النصر إلى نقطتين فقط، لتزداد مباراة الديربي المقبلة، والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة.