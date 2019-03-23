زوران : اليوم لم نكن جيدين ولم يحالفنا التوفيق

ماجد محمد(صدى):

علق مدرب الهلال ” زوران ” على تعادل الفريق سلبيًا أمام فريق أحد، على استاد جامعة الملك سعود، في إطار مؤجلات الجولة الـ24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال زوران : حاولنا التسجيل من اكثر من مكان ولم نتوفق، هذه كرة القدم .. “هذه هي كرة القدم، علينا القبول بهذه الأمور، استحقينا الفوز أمام الوحدة واليوم لم نكن جيدين ” .

وأضاف : مباراة غير جيدة لنا بناء على النتيجة .. الفريق كانت لديه إرادة كبيرة وخلقنا كثير من الفرص منها ست الى سبع فرص لم نستطع تسجيلها.

وتابع قائلًا : لم نفكر في لقاء النصر قبل هذا اللقاء .. المباراة المقبلة ليست هي من ستحسم الدوري .. ستكون مباراة بين أقوى فريقين في الدوري وانا انتظر هذا اللقاء .

واختتم قائلًا : عندما تصل للمرمى ولاتسجل هذا يعود لقرارات اللاعبين أنفسهم، إضافة إلى عامل عدم التوفيق.