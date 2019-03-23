بالفيديو.. باهبري: أضعنا الفوز.. ونعاني من ضغط المباريات

ماجد محمد(صدى):

أكد هتان باهبري، لاعب فريق الهلال، أن ضغط المباريات تسبب في حدوث إرهاق لبعض اللاعبين، ومعتذراً إلى جماهير الزعيم على التعادل أمام أحد.

وخيم التعادل السلبي على مباراة الهلال ومضيفه أحد، على استاد جامعة الملك سعود، في إطار مؤجلات الجولة الـ24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأشار باهبري إلى أن لاعبي القريق لم ينجحوا في استغلال الفرص التي أتيحت لهم، على الرغم من رغبة اللاعبين بشدة في تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الزعيم.

ويرى باهبري أن ” عملية التدوير “، التي يقوم بها المدرب، قد تكون سبباً في عدم تجانس بعض اللاعبين.

وواصل الهلال اعتلاء الصدارة بعدما وصل رصيده إلى 57 نقطة، ليتقلص الفارق مع النصر إلى نقطتين فقط، لتزداد مباراة الديربي المقبلة، والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة.