آل الشيخ :الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على الأوامر الملكية

علي القحطاني(صدى):

قدم وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، بعد صدور أوامر ملكية جديدة اليوم السبت.

وقال الوزير عبر حسابه على ” تويتر ” أتقدم لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين أيّده الله بالشكر والتقدير على صدور الأوامر الملكية الكريمة المشتملة على تعييناتٍ لأصحاب المعالي في وزارة التعليم المتمثلة في نائبٍ ومساعدٍ للوزير ومديرين فى الجامعات السعودية مهنئاً إيّاهم بالثقة الملكية الكريمة سائلاً الله لهم التوفيق.

وصدر اليوم السبت عددًا من الأوامر الملكية منها : تعين الدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد مساعداً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.