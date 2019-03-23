زوج يجهض عروسه بعد أيام من الزواج

القاهرة(صدى):

رفعت عروس مصرية لم يستمر سوى 3 أشهر على زواجها، دعوى خلع على زوجها، بعدما اكتشفت بخله الشديد رغم حاله الميسور.

وقالت ليلى 29 عامًا، إنه بعد الزواج بأيام ” بدأ يقلل نفقاته بشكل محسوب للغاية ولا يعى بالاً لطلبات المنزل بشكل غريب وعندما كنت أجلب طلبات للمنزل كان يقوم بمحاسبتى بالورقة والقلم.. بيموت على الجنيه ” .

وأضافت كل ما أطلب منه مالاً يرفض إعطائي، ولازمته كلمات وأصبحت علكه على لسانه ” مفيش.. ممعيش.. أجيب منين ” رغم وضعه المالى الجيد حتى لدرجة طلبت منه مالاً لعمل تحليل مخبري بعد أن شكّكت فى أنى حامل رفض وقال مش وقته ” .

وتابعت: وبعد أن تأكدت من الحمل وانتظرته لأخبره بهذا الخبر السار كحلم أى رجل يريد أن يصبح أبا صدمنى بكلماته: حامل إيه بس.. يعنى مصاريف وفلوس وهم .. وانقلب حالة 360 درجة ” .

وأشارت: ” نشبت بيننا الخلافات كل يوم وقام بضربي موجهًا لكمات لوجهي وبطني حتى أجهضت الجنين واتهمني أمام أهله بأنني السبب ” ؛ لذلك قررت الطلاق.