بالفيديو.. فنان مصري يعتذر لخطيبته على الملأ: كنت أناني

القاهرة(صدى):

قدم الفنان المصري الشاب محمد مهران باعتذار علني من خطيبته مي، عبر مقطع فيديو، معترفا بأنه أخطأ في حقها، وأن البث المباشر محاولة منه لاسترضاء الفتاة التي وقفت بجانبه.

وقال لها خلال الفيديو : بعتذر لأهم إنسانة في حياتي كلها، وأكثر إنسانة أنا حبتها، وبقولها أنا بحبك، وبعترف أني غلطت في حقك كتير، وكنت أناني، وفكرت في نفسي كثير، وده كان غلط.

وأكد في الفيديو إخلاصه في الاعتذار من خطيبته مي عبد الحفيظ، التي تعمل مساعد مخرج وخطبت له رسميا في شهر يوليو من العام 2018.