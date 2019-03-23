بالفيديو.. قصيدة الشاعر فلاح القرقاح في ختام مهرجان الإبل
ألقى الشاعر فلاح القرقاح قصيدة أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة رعايته، حفظه الله، الحفلَ الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم السبت.
ويذكر أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ـ ، يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث بمقر المهرجان بالصياهد الجنوبية للدهناء.
ويشهد المهرجان برنامجاً احتفاليًّا يبدأ بأربعة أشواط من سباق الهجن، وهي أشواط زمول عامة، وزمول مفتوح، وحيل عامة، وحيل مفتوح، كما ستقدم منقيتي المركز الأول لفئة الخمسين ومنقيات فئة المئة عرضاً لمزايين الإبل أمام منصة الحفل.
فيديو | قصيدة الشاعر فلاح القرقاح في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل#الإخبارية pic.twitter.com/FYYN1k8HMQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 23, 2019
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