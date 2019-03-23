حينما ذهبت إلى السوق لكِ أشتري بعض مستلزمات البيت وبعد ذلك خرجت من السوق ..

وقفت أمام تلك محل البوفية وألقيت نظرة عليها .وجلست أنظر إليها يا تُر ماذا يوجد داخل البوفيه …

وجاءني التفكير .بعد ذلك سُرت إلى المنزل . ..

بعد فترة من الأيام سمعت بان تم إغلاق المحل …يقال بأن يوجد تسمم

إلى متى هذا التلاعب أيها العمالة هل العيب على صاحب المحل أم الغياب والتستر عليكم نعم الغياب والتستر عليكم ..

وكما اوضح ماهي الاسباب التي تقع في بعض الناس من أكل الوجبات السريعة :_

إما عدم النظافة ،أو العامل نفسه تجد به مريض أو غير ذلك ..

من هذه الأ سباب الذي تم إغلاق محل البوفيه وصار الخبر غير صحيح .

بناء على ذلك .بأن إغلاق محل البوفيه كان هناك احد الزبائن .واتى وأكل من البوفية .

بعدها .أتى إلى منزله .وحس بأعراض غير طبيعية .ثم ذهب إلى المستشفى وأخذوا فحوصات طبية وتحاليل…

قال الدكتور من الذي انتقل بك المرض قال لا أعلم قال هل أكلت شئ قال نعم. ..

بدأ التفكير حول الدكتور .وبالفعل ذهب الدكتور إلى محل البوفيه وأخذ كل العمالة وقام تفحيصهم بالكامل .

واتضح بأن أحدهم مصاب بكورونا ..

ولهذا نقل أحد الزبائن المصاب …..

ماذنب هذا الرجل المصاب .الذي انتقلت به العدوة …

هذا يسمى با إهدار في العمالة المخالفة

لا يوجد حرص بهم …

تجد رجل يقوم بفتح محل وترتيبه وتنظيمه . ومع ذلك لا يقوم بفحص العمالة .وأيضا مراقبة المطاعم بشكل كافي

وأشكر شكر الجزيل لوزارة البلدية لبعض إغلاقات المحلات المخالفة .

شكرا لهم لجهودهم التي يبذلونها ..

“العمالة المخالفة والغياب عنهم إلى متى ؟؟