شرفاء قطر: العتب على اللي راضي بالتطبيع عار.. وجمال ريان: لا معنى لذلك

طلال الضوي(صدى):

في الوقت الذي يرفض فيه القطريون الشرفاء رفع علم دولة الاحتلال فوق بلادهم باسم الرياضة، يبرر الإعلامي في قناة الجزيرة القطرية هذا التطبيع ويؤكد أن عزف النشيد الإسرائيلي لا معنى له.

وكان إلكس شتيلوف لاعب الجمباز الإسرائيلي، قد حصل على ميدالية ذهبية في تمرين الأرض، في مسابقة كأس العام التي تستضيفها الدوحة، حيث برزت الرموز الإسرائيلية، كالعلم وعزف النشيد الوطني.

ودشَّن المواطنون القطريون وسمًا لرفض التطبيع القطري الإسرائيلي، مؤكدين أنه عار على البلاد ويعلنون تبرئهم من هذه الخطوة غير المحمودة.

وقالت إحدى المغردين : ” اللهم إنّا نبرأ إليك من رفع علم الكيان الصهيوني الغاصب وعزف نشيدهم على أرض دوحتنا الحبيبة خلال مونديال ألعاب القوى، اللهم إنّا ضد التطبيع مع العدو المحتل في كافة المجالات، اللهم لا عذر لنا فيما حصل، ولن نبررّ لأحد أو نجامل في الحق ” .

وأضاف آخر : ” أستغرب من كل هذه التناقضات، وعلم الإحتلال الصهيوني الذي ضرب ولا يزال يضرب بجميع القرارات الدولية في عرض الحائط يرفرف في سماء بلادنا بإسم الرياضة ” .

وتابع : ” اللاعب الصهيوني المتوج shatilov alexander في سوق واقف الدوحة، بينما يتم التضييق على اللاعبين الفلسطينيين واعتقالهم، العار على من سمح بهذا أن يحدث وسط عجزنا وقل حيلتنا ” .

أما جمال ريَّان فقد برَّر لنظام دولته ما يقوم به، قائلًا إن عزف النشيد الإسرائيلي ليس له معنى وأن رفض مشاركة أي وفد رياضي في بطولة دولية يترتب عليه فرض عقوبات على هذه الدولة.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه إندونيسيا قبل أشهر، استقبال رياضيين إسرائيليين للمشاركة في بطولة دولية مُقامة على أراضيها، لتحرمها المُنظمة الدولية من استضافة البطولة.

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