بالصور.. افتتاح أول مطعم تحت الماء

أميرة خالد(صدى):

افتتحت النرويج أول مطعم تحت الماء في أوروبا، حيث أنه يحتوي على نافذة بانورامية بطول 36 قدمًا تطل مباشرة على قاع البحر.

ويتمكن الضيوف من مشاهدة الحياة البحرية وهم يسبحون أثناء تناول الطعام، حيث يشبه الهيكل الذي يبلغ طوله 110 أقدام أنبوب خرساني عملاق نصف مغمور بالمياه، ويستوعب المطعم ما بين 35 إلى 40 ضيفًا كل ليلة، والذين يمكنهم مشاهدة الحياة البحرية تمر من خلال النافذة.

ويقدم المطعم المأكولات البحرية الرائعة، وسيقوم الطاهي الدنماركي “ نيكولاي إليتسغارد بيدرسن ” بإعداد أطباق من مصادر محلية تشمل سمك القد وسمك الكركند وبلح البحر وعشبة الكمأة.