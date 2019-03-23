بالصور.. إيقاف تصنيع رنج روفر ايفوك المقلدة بالصين

أميرة خالد(صدى):

فازت مجموعة جاكوار لاندروفر على شركة لاندويند في قضية تصنيع الأخيرة نسخة مقلدة لايفوك باسم X7 ، بعد مرور عدة أعوام على المعارك القانونية في المحاكم الصينية .

حيث وجدت محكمة بكين تشاويانغ أن سيارة رنج روفر إيفوك الأصلية تضم خمسة عناصر تصميم فريدة تم نسخها مباشرة من قِبل مجموعة جيانغلينغ المالكة لعلامة لاند ويند صانعة X7 المقلدة، حيث صدر حكم للمجموعة بالتوقف عن إنتاج وبيع النسخة المقلدة على الفور، بجانب دفع رسوم تعويض للصانعة البريطانية.

أعلنت جاكوار لاندروفر أن هذه تعد هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها دعم شركة أجنبية في مجال صناعة السيارات بالصين، وهو ما يعمل على زيادة ثقة الشركة بالاستثمار هناك، وفي مدى عدالة إنصاف حقوق الملكية الفكرية بالمحاكم الصينية، حيث أن هذا الحكم يعد علامة واضحة على تطبيق القانون بشكل يساهم في حماية حقوق المستهلكين كي لا يتم تضليلهم، بجانب حماية الاستثمارات في مجالات التصميم والابتكار.

هذا ويذكر أن تم لاندويند X7 قد تم تدشينها لأول مرة في معرض قوانغتشو للسيارات 2015، قبل إطلاقها بالسوق الصيني بثلث سعر رنج روفر إيفوك الأصلية تقريباً، لتنجح هذه النسخة المقلدة كثيراً هناك، قبل أن تحصل الصانعة البريطانية على هذا الحكم العادل بالنهاية.