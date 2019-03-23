المغامسي: لا يوجد دليل على منع زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال
أكد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، على عدم وجود دليل شرعي محكم يمنع زيارة المسجد الأقصى رغم أنه تحت الاحتلال.
وأشار إلى أن الأمور السياسية لا يمكنها أن تبيح حرامًا أو تُحرم حلالًا، مؤكدًا أنه لا يقبل من أحد أن يرتحل للتعبد إلى لـ 3 مساجد هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى.
ماذا قال الشيخ صالح المغامسي عن زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال؟#الأبواب_المتفرقة@alabwab@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani pic.twitter.com/sbbSSJQ6Iz
— MBC1 (@mbc1) March 23, 2019
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