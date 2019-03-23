المغامسي: لا يوجد دليل على منع زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال

علي القحطاني(صدى):

أكد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، على عدم وجود دليل شرعي محكم يمنع زيارة المسجد الأقصى رغم أنه تحت الاحتلال.

وأشار إلى أن الأمور السياسية لا يمكنها أن تبيح حرامًا أو تُحرم حلالًا، مؤكدًا أنه لا يقبل من أحد أن يرتحل للتعبد إلى لـ 3 مساجد هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى.