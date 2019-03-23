المرور: يجوز تسجيل المخالفات بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة

علي القحطاني(صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يجوز تسجيل المخالفات بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة.

وقال حساب المرور: ” تسجل المخالفات بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى، في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة ” .

جاء ذلك ردًا على تساؤل من مواطن، قال فيه: ” أخذت يوم أمس مخالفة استخدام الجوال بقيمة 500 ريال. هل سيتم مضاعفتها بعد ثلاثون يوما؟ ” .