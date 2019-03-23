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رجل يعتدي على مؤذن بالضرب لمنعه من رفع الآذان

رجل يعتدي على مؤذن بالضرب لمنعه من رفع الآذان
مليكة فؤاد(صدى):

أقدم رجل مغربي على الاعتداء على مؤذن مسجد الإمام مالك ببلدة كرونة بإقليم الدريوش المغربي ، بالضرب واللكم على وجهه حتى سقط مغمياً عليه ، وفر هارباً .

وقالت الشرطة المغربية في بيان إعلامي ، أنه تم نقل المعتدى عليه إلى مستشفى محمد الخامس بالحسيمة من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما فر الجاني هارباً .

موضحة أن المعتدي كان دائما يعارض صعود الضحية للمئذنة ورفعه للآذان باعتباره قاصرا و غير أهل لهذه المهمة، الا أن سكان الحي كانوا يسمحون له بذلك لجمالية صوته.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ 44 دقيقة

لاحول ولاقوة الا بالله …

[ عدد التعليقات: 4671 ] نشر منذ 42 دقيقة

ياحيل الله ياقوي الحيل!!

أنا أشهد إن في كل ديرة شقى وغرابيل،

[ عدد التعليقات: 70033 ] نشر منذ 31 دقيقة

اللهم انتصف له من من ظلمه .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1630 ] نشر منذ 21 دقيقة

اذا حافظ لكتاب الله يؤمهم حتى ولو قاصرولا له حق يمد يده عليه عنده شي بروح للاوقاف

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