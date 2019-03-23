رجل يعتدي على مؤذن بالضرب لمنعه من رفع الآذان
أقدم رجل مغربي على الاعتداء على مؤذن مسجد الإمام مالك ببلدة كرونة بإقليم الدريوش المغربي ، بالضرب واللكم على وجهه حتى سقط مغمياً عليه ، وفر هارباً .
وقالت الشرطة المغربية في بيان إعلامي ، أنه تم نقل المعتدى عليه إلى مستشفى محمد الخامس بالحسيمة من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما فر الجاني هارباً .
موضحة أن المعتدي كان دائما يعارض صعود الضحية للمئذنة ورفعه للآذان باعتباره قاصرا و غير أهل لهذه المهمة، الا أن سكان الحي كانوا يسمحون له بذلك لجمالية صوته.
عوافي[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ 44 دقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله …
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4671 ] نشر منذ 42 دقيقة
ياحيل الله ياقوي الحيل!!
أنا أشهد إن في كل ديرة شقى وغرابيل،
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70033 ] نشر منذ 31 دقيقة
اللهم انتصف له من من ظلمه .. آمين ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 1630 ] نشر منذ 21 دقيقة
اذا حافظ لكتاب الله يؤمهم حتى ولو قاصرولا له حق يمد يده عليه عنده شي بروح للاوقاف
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 1630 ] نشر منذ 20 دقيقة
يروح