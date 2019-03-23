رجل يعتدي على مؤذن بالضرب لمنعه من رفع الآذان

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم رجل مغربي على الاعتداء على مؤذن مسجد الإمام مالك ببلدة كرونة بإقليم الدريوش المغربي ، بالضرب واللكم على وجهه حتى سقط مغمياً عليه ، وفر هارباً .

وقالت الشرطة المغربية في بيان إعلامي ، أنه تم نقل المعتدى عليه إلى مستشفى محمد الخامس بالحسيمة من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما فر الجاني هارباً .

موضحة أن المعتدي كان دائما يعارض صعود الضحية للمئذنة ورفعه للآذان باعتباره قاصرا و غير أهل لهذه المهمة، الا أن سكان الحي كانوا يسمحون له بذلك لجمالية صوته.