بالفيديو.. المغامسي: آدم لم يشرك بالله طرفة عين.. وغير لائق أن يُقال عليه هذا
شرح الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، تفسير آية (هو الذي خلقكم من نفس واحدة).
وأوضحت خلال لقائه ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، أن بعض المفسرين ينسبون قولته تعالى ” فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ۚ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ” ، إلى سيدنا آدم عليه السلام.
وأشار إلى أن حجة هؤلاء هو أن إبليس قال لآدم إذا سمى ابنه ” عبد الحارث ” فسيعيش، فعندما سمَّاه بذلك عاش ابنه.
وأضاف أن الله ” تعالى ” قال عن أبينا آدم ” فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ” ، متابعًا أنه من غير اللائق أن يقال هذا التفسير عن آدم عليه السلام؛ لأنه لم يشرك بالله طرفة عين.
تفسير آية (هو الذي خلقكم من نفس واحدة)..
المغامسي: من غير اللائق أن يقال هذا التفسير عن آدم عليه السلام#الأبواب_المتفرقة@alabwab@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani pic.twitter.com/QkmLXqFi8y
— MBC1 (@mbc1) March 23, 2019
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