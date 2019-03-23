بالفيديو.. المغامسي: آدم لم يشرك بالله طرفة عين.. وغير لائق أن يُقال عليه هذا

علي القحطاني(صدى):

شرح الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، تفسير آية (هو الذي خلقكم من نفس واحدة).

وأوضحت خلال لقائه ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، أن بعض المفسرين ينسبون قولته تعالى ” فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ۚ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ” ، إلى سيدنا آدم عليه السلام.

وأشار إلى أن حجة هؤلاء هو أن إبليس قال لآدم إذا سمى ابنه ” عبد الحارث ” فسيعيش، فعندما سمَّاه بذلك عاش ابنه.

وأضاف أن الله ” تعالى ” قال عن أبينا آدم ” فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ” ، متابعًا أنه من غير اللائق أن يقال هذا التفسير عن آدم عليه السلام؛ لأنه لم يشرك بالله طرفة عين.