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ماني يكشف عن علاقته بصلاح.. وحقيقة تعمد عدم التمرير له

ماني يكشف عن علاقته بصلاح.. وحقيقة تعمد عدم التمرير له
نواف السالم(صدى):

أكد اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال ، أن علاقته جيدة مع اللاعب المصري محمد صلاح داخل وخارج الملعب .

وتابع ماني في تصريحات إعلامية ، بكل تاكيد لا أتعمد عدم التمرير لصلاح ، فأنا وهو محترفان ونلعب في نفس الفريق ومصلحتنا دائما هي مصلحة فريقنا .

وعن سبب المقارنة الدائمة بينه وبين صلاح.، قال ماني ، المقارنة أمر طبيبي في كرة القدم، ولكنها مُحرجة أيضا، حيث تصل إلى حد الأحراج أحياناً.

وأنهى السنغالي المتألق خلال الموسم الحالي تصريحاته : الأهم بالنسبة لنا هو مصلحة ليفربول وهدفنا التتويج بالألقاب وليس النظر للأرقام الفردية.


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