ماني يكشف عن علاقته بصلاح.. وحقيقة تعمد عدم التمرير له
أكد اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال ، أن علاقته جيدة مع اللاعب المصري محمد صلاح داخل وخارج الملعب .
وتابع ماني في تصريحات إعلامية ، بكل تاكيد لا أتعمد عدم التمرير لصلاح ، فأنا وهو محترفان ونلعب في نفس الفريق ومصلحتنا دائما هي مصلحة فريقنا .
وعن سبب المقارنة الدائمة بينه وبين صلاح.، قال ماني ، المقارنة أمر طبيبي في كرة القدم، ولكنها مُحرجة أيضا، حيث تصل إلى حد الأحراج أحياناً.
وأنهى السنغالي المتألق خلال الموسم الحالي تصريحاته : الأهم بالنسبة لنا هو مصلحة ليفربول وهدفنا التتويج بالألقاب وليس النظر للأرقام الفردية.
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