باحثون: منع الحمل الآن عن طريق ” الأذن “

أميرة خالد(صدى):

طور باحثون في معهد جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة شكلا جديدا من وسائل منع الحمل، وهي عبارة عن أقراط تغمر بهرمونات صناعية تمر عبر جلد شحمة الأذن إلى مجرى الدم.

وأوضح الباحثون على أن الهرمونات تعمل بطريقة مماثلة لمفعول أقراص منع الحمل، وبالتالي تمنع الحمل فعلا، حيث أظهرت الاختبارات التي أجريت على الأقراط المبتكرة فعالية كبيرة، وعليه يمكن بالفعل الاعتماد عليها لمنع الحمل.

وقال الباحثون إن الابتكار يعمل على تحسين موثوقية وسائل منع الحمل، لأن الأقراط تلغي الحاجة إلى تذكر موعد تناول الأقراص يوميا.

وأضاف الباحثون أن نسيان تناول الدواء يمثل مشكلة كبيرة، وهذا ينطبق بشكل خاص على هرمونات منع الحمل، التي توفر الوقاية الكاملة من الحمل إذا استُخدمت بشكل صحيح.