القبض على شخصين اعتديا على عامل محطة بنزين بالحرجة

أبها(صدى):

تمكنت شرطة عسير، من القبض على شخصين ملثمين بعد قيامهما بالإعتداء على عامل محطة وقود بالضرب ، وسرقة مبالغ مالية كانت بحوزته بالحرجة.

وقالت شر طة عسير في بيان لها : إشارة لمقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن قيام شخصان بالإعتداء على عامل محطة بنزين وطعنه وسلبه تم القبض على المتهمين بالجريمة سعوديين بالعقد الثالث من العمر وتم إيقافهما ومباشرة الإجراءات النظامية في ذلك.

وكانت ” صدى ” قد نشرت مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة إحدى محطات الوقود بمحافظة الحرجة ، أظهر تعرض عامل المحطة لعملية سطو واعتداء داخل المحطة بغرض السرقة .

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