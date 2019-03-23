بالفيديو.. سائق أجرة تركي يهدد أفريقي ويتهمه بالإرهاب لو لم يدفع بالدولار

طلال الضوي(صدى):

وثَّق سائح سنغالي في تركيا، مقطع فيديو، لمشادة حدثت بينه وبين سائق أجرى تركي، بعدما قام الأخير بابتزازه واتهامه بأنه إرهابي.

وأظهر الفيديو، السائق الذي طلب دفع الأجرة بالدولار بدلًا من الليرة التركية، مهددًا السائح السنغالي بالإبلاغ عنه كعنصر إرهابي في حال رفض الدفع بالدولار.

وأوضح السائح للسائق، أنه لا يملك دولارات، فقام السائف بابتزازه متهمًا إياه بأنه عنصرًا إرهابيًا ويريد تفجير مسجد السلطان أحمد وسيبلغ الشرطة عنه لو لم يدفع.