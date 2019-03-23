بالفيديو.. سائق أجرة تركي يهدد أفريقي ويتهمه بالإرهاب لو لم يدفع بالدولار
وثَّق سائح سنغالي في تركيا، مقطع فيديو، لمشادة حدثت بينه وبين سائق أجرى تركي، بعدما قام الأخير بابتزازه واتهامه بأنه إرهابي.
وأظهر الفيديو، السائق الذي طلب دفع الأجرة بالدولار بدلًا من الليرة التركية، مهددًا السائح السنغالي بالإبلاغ عنه كعنصر إرهابي في حال رفض الدفع بالدولار.
وأوضح السائح للسائق، أنه لا يملك دولارات، فقام السائف بابتزازه متهمًا إياه بأنه عنصرًا إرهابيًا ويريد تفجير مسجد السلطان أحمد وسيبلغ الشرطة عنه لو لم يدفع.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4886 ] نشر منذ 14 دقيقة
يالطيف ايش اللي صار في تركيا الغالبية اصبحوا حرامية