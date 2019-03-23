إنجي وجدان تهاجم منتقدي وزنها الزائد بطريقة قاسية

القاهرة(صدى):

هاجمت الفنانة المصرية إنجي وجدان ، إحدى متابعاتها أرسلت لها رسالة ” تنمر ” ، تسخر فيها من شكلها ووزنها الزائد، بطريقة قاسية .

ونشرت إنجي عبر حسابها بتطبيق انستجرام رسالة إحدى متابعاتها لها، تقول فيها: “على فكرة إنتي مش حلوة خالص سواء بالميك أب أو بغير الميك أب، مش حلوة، حاولي تخسي ” .

وردت الفنانة المصرية على الرسالة قائلة: “طيب وإنتي فاضية قوي لدرجة إنك عاملالي فولوو، وكمان داخلة تقوليلي إني وحشة، وتخينة؟، طب وحضرتك مالك؟ ” .

وتابعت: ” أنا حرة والحمدلله عارفة إني حلوة ومش محتاجة حد زيك يقولي إني وحشة ولا حلوة، رأيك لا يهمني في شيء، ولو مش عاجبك ردي برده لا يفرق معي، وعامة اللي بيته من الإزاز ميحدفش الناس بالطوب، واللي يفهم بقى ” .

وأضافت وجدان في تعليقها على رسالة الفتاة ، أنا بقى الناس دي والله بتضحكني وبجد بيصعبوا عليا جدًا.. أصل بجد يعني فاضيين قوي إنهم يدخلوا يقولوا كلام سخيف كده.. ربنا يشفي.. وكل ماهيجيلي رسايل كدة هعملها شير ” .

يذكر أن إنجي وجدان تشارك في مسلسل ” طلعت روحي ” مع كل من نيقولا معوض، وهبة عبد العزيز، وإسلام إبراهيم، وأحمد فريد، وميار الغيطي، وإنعام سالوسة، وكتب له السيناريو شريف بدر الدين، ووائل حمدي.