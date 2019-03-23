ميسي وسواريز وديمبلي يضعوا فالفيردي في موقف صعب قبل ديربي كتالونيا

نواف السالم(صدى):

وقع المدرب إيرنيستو فالفيردي، في مشكلة هجومية قبل مواجهة إسبانيول في ديربي كتالونيا، بعد إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال معسكر منتخبه.

وتؤكد التقارير الطبية، على إمكانية مشاركة ميسي والأوروغوياني لويس سواريز في اللقاء، إلا أن هناك خوف من أي نكسة للثنائي، في الوقت الذي سيغيب فيه الفرنسي عثمان ديمبلي عن اللقاء، ولن يعود قبل مواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن البرازيلي مالكوم والغاني بواتينغ، هما المستفيديْن من إمكانية غياب الثنائي عن لقاء إسبانيول، كما أن فيليب كوتينيو يملك فرصة أخرى لإثبات نفسه في ظل غياب ديمبلي وإمكانية غياب ميسي.

ويستضيف البلوغرانا نظيره إسبانيول في ديربي إقليم كتالونيا، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الليغا.

يُذكر أن برشلونة يعتلي صدارة ترتيب الليغا برصيد 66 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد الوصيف.