امرابط: نريد مشاهدة أجواء الديربي بودية الأرجنتين

طلال الغامدي(صدى):

أكد نورالدين امرابط، لاعب المنتخب المغربي والمحترف بالنصر، على قدرة منتخب بلاده على تقديم مستوى جيد أمام الأرجنتين في المباراة الودية التي تجمع بينهما، الثلاثاء المقبل، بملعب طنجة.

وقال امرابط: ” نعرف قوة المنتخب الأرجنتيني، والمباراة ستكون اختبارًا مفيدًا لنا، خاصة أمام المستوى الذي يميز راقصي التانجو ” ، مضيفًا: ” أنا منبهر بالأجواء الذي تعرفها مباريات الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد، خاصة الجمهور الكبير الذي يميز دائمًا هذه المباراة في ملعب محمد الخامس، أتمنى أن تعرف مواجهات منتخب المغرب مثل الأجواء الجماهيرية للديربي ” .

وعلق اللاعب المغربي على التعادل الذي سجله المغرب أمام مالاوي، في التصفيات الإفريقية: ” اللاعبون قدموا مباراة جيدة رغم صعوبتها، لقد قاموا بمجهود كبير خاصة أمام الأجواء الصعبة التي دارت فيها المواجهة، كانت المناسبة أيضا لتجريب مجموعة من اللاعبين ” .