سميرة توفيق تسجل جلسة فنية خاصة في الرياض 

الرياض(صدى):

قال مصدر مقرب من الفنانة اللبنانية سميرة توفيق:” سميرة توفيق انتهت من تسجيل جلسة فنية خاصة في الرياض تضمنت 14 أغنية من أغانيها القديمة”، مشيرا إلى أنه سيتم بث هذه الأغاني قريباً على إحدى القنوات التلفزيونية.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه يجري التفاوض مع الفنانة اللبنانية لإحياء حفلات غنائية في المملكة، كما لبت سميرة توفيق الدعوة للقدوم إلى المملكة ولم تشترط مبلغاً باهظاً، وعللت ذلك بأن المملكة لها فضل كبير عليها خلال مسيرتها الفنية.

وتعتبر عودة توفيق الملقبة بـ”فنانة البادية” والبالغة من العمر 83 عاماً للغناء بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

وكانت سميرة توفيق سجلت أشهر أغانيها، خلال فترة الثمانينيات ومنها “صبوا القهوة وزيدوها هيل” و”حبيبي ضمني ضمة”، بالإضافة إلى أغانٍ أخرى معظمها سعودية.