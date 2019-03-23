سيدة تعاقب زوجها بطريقة مروعة لرغبته في الزواج من أخرى

مليكة فؤاد(صدى):

أقدمت سيدة مغربية على معاقبة زوجها بطريقة مروعة بعدما أبدى رغبته بزواجه من سيدة أخرى .

حيث ألقت الشرطة المغربية بمدينة تطوان القبض على سيدة في حالة شديدة من الغضب ، قامت بسكب الماء الساخن على مناطق حساسة في جسم زوجها خلال نومه ، بسبب نيته في التعدد والزواج من سيدة أخرى .

يٌشار إلى أنه بموجب مدونة الأسرة التي جرى إقرارها في المغرب سنة 2004، يفرض القانون في البلاد عدة قيود على تعدد الزوجات.

ولا يستطيع الرجل المغربي أن يتزوج من ثانية إلا بعد موافقة محكمة من قضاء الأسرة، ويتوجب على الزوج أن يقدم سببا يدفعه إلى التعدد فضلا عن تأكيد قدرته المالية على الإعالة.