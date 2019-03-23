” معادن ” تعلن عن وظائف هندسية وفنية وإدارية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التعدين العربية السعودية ” معادن ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات المتعاقدة معها في كل من رأس الخير، ومهد الذهب، ومدن آخرى.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مهندس ميكانيكي- التصميم والهندسة، ومهندس كهرباء- التصميم والهندسة، ورئيس الاتصالات التنفيذية، وكابتن/ مشرف منجمن وفني كهربائي، ومشرف عام الصيانة الميكانيكية، وأخصائي معادن.

وأضافت: مهندس ثاني- تخطيط المناجم، ومهندس تهوية، ومهندس- ميكانيكي الصخور، ومهندس ثاني- مشروع، ومهندس ثاني- صيانة (عدد وظيفتين)، ومهندس- صيانة (عدد وظيفتين)، ومهندس أول- مشروع.

وأشارت ” معادن ” إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مارس 2019م، عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا