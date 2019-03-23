مورينيو يؤكد عودته للتدريب الموسم المقبل

نواف السالم(صدى):

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق، اليوم السبت، عن عودته للتدريب على مستوى الأندية في يونيو المقبل قبل انطلاق الموسم الجديد؛ بعدما ابتعد عن التدريب منذ إقالته من تدريب يونايتد في ديسمبر الماضي بسبب سلسلة من النتائج المخيبة.

وقال مورينيو: ” أخطط للعودة هذا الصيف. في يونيو مع نادٍ جديد للتحضير للموسم المقبل.. أعرف نفسي جيدًا ولهذا السبب رفضت بالفعل 3 أو 4 عروض مختلفة. أعرف تمامًا ما أريده. لا أركز على نادٍ بعينه لكن على طبيعة المهمة وحجمها ” .

وكان قد أوضح مورينيو في يناير الماضي إنه لا يعرف على وجه التحديد إن كان سيدرب ناديًا آخر في إنجلترا بعد عمله سابقًا مع تشيلسي ويونايتد؛ فيما كشف إذا كان يرغب في تدريب أحد المنتخبات: ” لا أعتقد ذلك. تدريب المنتخبات الوطنية له طبيعة خاصة جدًا. أحب العمل يوميًا مع اللاعبين وأعشق اللعب في أكثر من بطولة وأحب المباريات وأرغب في الاستمرار في التدريب على مستوى الأندية لكن من يدري؟ ” .