بعد 5 أعوام من الحروب.. قسد تنتصر على داعش بمساعدة التحالف الدولي

دمشق(صدى):

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” عن انتصارها على القوات الإرهابية ” داعش ” بمنطقة الباغوز .

وأكد القائد العسكري لقسد ، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت ، أنه بعد معارك استمرت 5 أعوام انتصرنا على داعش في منطقة الباغوز التي تعتبر آخر معاقل التنظيم شرق سوريا .

وتابع القائد العسكري ، أن هذا الانتصار تم الانتصار تم بمساعدة التحالف الدولي .

ودعت قسد خلال المؤتمر ، دمشق لبدء حوار جدي للتوصل إلى حل سياسي ، مُطالبين حلفاءهم بمواصلة دعمهم لإرساء الاستقرار شرق سوريا .

وطالبت قسد ، تركيا بالكف عن التدخل في شؤون سوريا الداخلية ، وايضا الخروج من الأراضي السورية وفي مقدمتها عفرين ، مع دعوتها لاعتماد الحوار على أسس الاحترام وعلاقات حسن الجوار .