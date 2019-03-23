بالصور.. مواطن يشتري الصقور ليطلق سراحها ويطالب بتعميم التجربة

تبوك(صدى):

يواصل معرض الصقور فاعلياته للتوعية بأنواعها وطرق المحافظة عليها وتربيتها في معرض فرع وزارة البيئة بمنطقة تبوك بالتوازي مع تردد عدد كبير من الزائرين ومحبي الصقور يومياً .

وكشف أحد المواطنين القادمين من محافظة خيبر ” عبيد بن فرحان الرشيدي ” عن قصة خاصة به في عشق الصقور ورعاية أنثى الصقر أو ما تسمي بـ ” الولادات ” ، مؤكداً أنه يجوب أغلب المحافظات للمناداه بحماياتها من الصيد الجائر ، مؤكداً أنها ثروة بيئية لا يستهان بها لأنها ولو تُركت لنمت وتكاثرت لأنجبت أمهر الطيور وأغلاها ثمناً .

وقال ” الرشيدي ” أنه يهتم بالصقور منذ أكثر من 22 عام ، حيث يقتني أمهر الصقور ويشتريها من الأسواق ويطلق سراحها في الحياة البرية .

ويدعو الرشيدي لزيادة التوعية البيئية بها حماية للحياة البيئية الطبيعية على أرض المملكة ، مطالباً الهيئة السعودية للحياة الفطرية، بالتدخل لحماية مثل هذه الأنواع من الطيور من الانقراض، ومنع المزادات التي تُقام من أجلها، و المحافل البيئية الخاصة بها للحفاظ علي وجودها على ارض الوطن وبين الهواه والمربين .