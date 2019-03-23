بالصور.. مواطن يشتري الصقور ليطلق سراحها ويطالب بتعميم التجربة
يواصل معرض الصقور فاعلياته للتوعية بأنواعها وطرق المحافظة عليها وتربيتها في معرض فرع وزارة البيئة بمنطقة تبوك بالتوازي مع تردد عدد كبير من الزائرين ومحبي الصقور يومياً .
وكشف أحد المواطنين القادمين من محافظة خيبر ” عبيد بن فرحان الرشيدي ” عن قصة خاصة به في عشق الصقور ورعاية أنثى الصقر أو ما تسمي بـ ” الولادات ” ، مؤكداً أنه يجوب أغلب المحافظات للمناداه بحماياتها من الصيد الجائر ، مؤكداً أنها ثروة بيئية لا يستهان بها لأنها ولو تُركت لنمت وتكاثرت لأنجبت أمهر الطيور وأغلاها ثمناً .
وقال ” الرشيدي ” أنه يهتم بالصقور منذ أكثر من 22 عام ، حيث يقتني أمهر الصقور ويشتريها من الأسواق ويطلق سراحها في الحياة البرية .
ويدعو الرشيدي لزيادة التوعية البيئية بها حماية للحياة البيئية الطبيعية على أرض المملكة ، مطالباً الهيئة السعودية للحياة الفطرية، بالتدخل لحماية مثل هذه الأنواع من الطيور من الانقراض، ومنع المزادات التي تُقام من أجلها، و المحافل البيئية الخاصة بها للحفاظ علي وجودها على ارض الوطن وبين الهواه والمربين .
ابو منار[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 15 دقيقة
ياخي تعال واشتر سيارتي الكرسيدا 5000ريال واطلق سراحها في البر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70001 ] نشر منذ 12 دقيقة
تمام ,,
,, خطوة ممتازة ,,
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 932 ] نشر منذ 3 دقائق
يشتري ويطير 🤔🤔🤔كيف ذا ؟
لايكون هو صاحب مقولة
اللي عنده مال محيره . . يشتري طير ويطيره