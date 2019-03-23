وظائف شاغرة لمقر هيئة الصحفيين في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة الصحفيين السعوديين ، عن توفر وظائف شاغرة بمقرها الرئيسي بالرياض، للعمل بالمسميات التالية (مساعد الأمين العام، مدير تسويق، محرر صحفي بدوام جزئي لإدارة الموقع، سكرتير) .

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني عن الشروط العامة للتقدم للوظائف المتاحة ، وهي ، لا يقل المؤهل عن الشهادة الجامعية (ويفضّل في طبيعة التخصص) ، يفضّل من له خبرة سابقة في المجال ، يفضّل من لديه لغة إنجليزية ، و التفرغ التام للعمل بدوام كامل.

على أن تكون الاستحقاقات المالية خاضعة للمؤهلات والخبرة.

وللتقديم ، ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]