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وظائف شاغرة لمقر هيئة الصحفيين في الرياض

وظائف شاغرة لمقر هيئة الصحفيين في الرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة الصحفيين السعوديين ، عن توفر وظائف شاغرة بمقرها الرئيسي بالرياض، للعمل بالمسميات التالية (مساعد الأمين العام، مدير تسويق، محرر صحفي بدوام جزئي لإدارة الموقع، سكرتير) .

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني عن الشروط العامة للتقدم للوظائف المتاحة ، وهي ، لا يقل المؤهل عن الشهادة الجامعية (ويفضّل في طبيعة التخصص) ، يفضّل من له خبرة سابقة في المجال ، يفضّل من لديه لغة إنجليزية ، و التفرغ التام للعمل بدوام كامل.

على أن تكون الاستحقاقات المالية خاضعة للمؤهلات والخبرة.

وللتقديم ، ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]


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